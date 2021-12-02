Депутаты обсуждали нюансы госбюджета-2022.

Внефракционный депутат Дмитрий Разумков поспорил с одиозной депутаткой от "Слуги народа" Галиной Третьяковой, объясняя ей рабочие нюансы.

Перепалка произошла в присутствии коллег депутатов в парламентском зале и попала на видео.

Как объясняет член "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который и выложил ролик в Telegram, оживленная дискуссия Разумкова и Третьяковой произошла, когда экс-спикер Рады уточнял "слуге" детали по госбюджету-2022.

"Смотри, я не солнце...", – возмутился Разумков по поводу тона обращения к нему Третьяковой. Затем депутат продолжил: "Во-вторых, смотри, Галя. Это авто, а это – все. Читай матчасть".

После этого Разумков пошел прочь, однако Третьякова не успокоилась и продолжила жаловаться коллегам, что ее правки могут не рассмотреть.

Рада приняла госбюджет-2022

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За принятие законопроекта № 6000 во втором чтении проголосовали 264 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Эксперты и депутаты подчеркивают, что государственный бюджет мог быть лучше, если бы в нем не были заложены средства на обещания президента Владимира Зеленского. Например, на создание президентского университета в бюджете-2022 ко второму чтению заложено 400 миллионов гривень.

Так же аналитики удивлены большой цифрой на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения - 415,6 млн грн, ведь на днях президент анонсировал е-перепись.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская