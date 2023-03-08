По его словам, некоторые не понимают, что разрешение на выезд из Украины во время военного положения предусматривает необходимость возвращаться.

На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего рассмотрят вопрос о разрешениях для выезда мужчин за границу. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"К большому сожалению, не все понимают, когда государство дает возможности командировки делать за границу, надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Минкульт предоставил разрешение в декабре – шесть человек уехали представлять страну как артисты. К сожалению, эти артисты не вернулись в страну. Еще и вызывающе начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они такие умные, что кто - то должен воевать", - сказал он, намекая на комика Щегеля.

Данилов продолжил, что на заседании Ставки, которое будет в ближайшее время созвано по поручению Зеленского, будут рассматриваться вопросы о том, кто, сколько, какие ведомства давали разрешения на выезд за границу.

Видео дня

Секретарь СНБО поддерживает изменения в законодательство, которые направлены на "усиление этих процессов" – условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

Скандал вокруг выезда стендап-комика за границу

Минкульт подготовил и подал на утверждение правительству более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста в ответ на скандал, связанный с украинским комиком Андреем Щегелем.

Щегель в интервью журналисту Роману Скрыпину сказал, что ему в Украине было некомфортно, поэтому он нашел способ уехать из страны и "пожить в комфортной психологической обстановке". По его словам, он проигнорировал несколько повесток и уехал в Турцию как артист.

Также он заявлял, что каждый человек сам делает выбор, а выбор защитников Украины, по его мнению, — погибать на войне.

Позже комик попросил прощения у украинцев, записав видеообращение. "Я извиняюсь перед всеми, кого скандал с моим участием заставил страдать. У Украины есть настоящие враги, и это точно не я", — сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: