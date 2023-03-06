Он заявил, что хотел быть откровенным с людьми.

На днях украинский комик Андрей Щегель оскандалился рядом заявлений. Он говорил о том, что получил три повестки и сбежал в Турцию, называл Украину цирком, а наш народ - крысами.

Также он говорил, что каждый человек сам делает выбор, а выбор защитников Украины, по его мнению, погибать на войне.

После волны хейта он решил оправдаться за свои слова и извиниться перед украинцами, которых заставил страдать из-за своих высказываний.

Видео дня

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека - это погибать на войне. Я имел ввиду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание бороться за нее, что в результате часто приводит к гибели лучших ее детей. Мои слова не содержали в себе ни капли неуважения", - сказал Щегель в Instagram.

Он добавил, что хотел быть откровенным, так как считает, что тот, кто говорит неприятную правду более безопасен, чем тот, кто говорит то, что люди хотят услышать:

"Я ни в коем случае не презираю всех украинцев. Последнее видео с моей импульсивной и эмоциональной речью, куском выложенное в интернет и абсолютно вырванное из контекста, является лишь моим гневной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим близким и друзьям с угрозами расправы и убийства в течение нескольких суток. Я извиняюсь перед всеми, кого скандал с моим участием заставил страдать. У Украины есть настоящие враги, и это точно не я".

Подробности скандала с комиком

Щегель заявил, что ему удалось покинуть Украину, как артисту. Несмотря на то, что он получил три повестки, идти на фронт не планировал. Сейчас он живет в Турции, где наслаждается жизнью, пока украинские защитники борются за каждый кусочек нашей земли.

Кроме того, он заявил, что Украина - это "е*аный цирк с попаянными д*билами, у которых нет шансов на цивилизованную жизнь".

Вас также могут заинтересовать новости: