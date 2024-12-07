В МИД подчеркнули, что вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить народ страны конституционного права на свободное волеизъявление.

Вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает предыдущие заявления Министерства иностранных дел Украины о том, что агрессивные планы Кремля выходят далеко за пределы Украины и распространяются, в частности на страны Европейского Союза и НАТО.

Как отмечается в комментарии МИД относительно российского вмешательства в выборы в Румынии, министерство выражает солидарность с этой страной на фоне беспрецедентной гибридной атаки России против румынской демократии, о которой свидетельствуют рассекреченные на этой неделе румынскими властями данные.

"Дерзкое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление", - подчеркнули в МИД.

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Отмечается, что это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран.

"Вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает предыдущие заявления МИД Украины о том, что агрессивные планы Кремля выходят далеко за пределы Украины и распространяются в частности на страны ЕС и НАТО", - отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что ответ на такие российские угрозы должен быть общим и решительным, в частности максимальная поддержка Украины в противодействии российской агрессии ради сохранения стабильности в Европе и мире.

"Румыния - важный сосед и надежный партнер нашего государства. Страна, которая твердо поддерживает борьбу Украины против российской агрессии и оказывает весомую поддержку. Наша солидарность с румынским народом остается непоколебимой", - заверили в МИД.

В министерстве также выразили надежду, что в ходе дальнейшего электорального процесса граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств.

Выборы в Румынии - что известно

Как сообщал УНИАН, согласно результатам выборов в Румынии, которые объявила центральная избирательная комиссия страны, победителем первого тура стал праворадикал Келин Георгеску. Известно, что он поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина. Также политик заявлял, что за войной в Украине якобы стоит "империалистический" военно-промышленный комплекс.

В то же время действующий президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что будет оставаться на посту до избрания своего преемника. Известно, что до этого Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура президентских выборов.

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