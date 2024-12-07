Вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает предыдущие заявления Министерства иностранных дел Украины о том, что агрессивные планы Кремля выходят далеко за пределы Украины и распространяются, в частности на страны Европейского Союза и НАТО.
Как отмечается в комментарии МИД относительно российского вмешательства в выборы в Румынии, министерство выражает солидарность с этой страной на фоне беспрецедентной гибридной атаки России против румынской демократии, о которой свидетельствуют рассекреченные на этой неделе румынскими властями данные.
"Дерзкое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление", - подчеркнули в МИД.
Отмечается, что это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран.
"Вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает предыдущие заявления МИД Украины о том, что агрессивные планы Кремля выходят далеко за пределы Украины и распространяются в частности на страны ЕС и НАТО", - отметили в министерстве.
В МИД подчеркнули, что ответ на такие российские угрозы должен быть общим и решительным, в частности максимальная поддержка Украины в противодействии российской агрессии ради сохранения стабильности в Европе и мире.
"Румыния - важный сосед и надежный партнер нашего государства. Страна, которая твердо поддерживает борьбу Украины против российской агрессии и оказывает весомую поддержку. Наша солидарность с румынским народом остается непоколебимой", - заверили в МИД.
В министерстве также выразили надежду, что в ходе дальнейшего электорального процесса граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств.
Выборы в Румынии - что известно
Как сообщал УНИАН, согласно результатам выборов в Румынии, которые объявила центральная избирательная комиссия страны, победителем первого тура стал праворадикал Келин Георгеску. Известно, что он поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина. Также политик заявлял, что за войной в Украине якобы стоит "империалистический" военно-промышленный комплекс.
В то же время действующий президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что будет оставаться на посту до избрания своего преемника. Известно, что до этого Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура президентских выборов.