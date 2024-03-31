Альтернативой может быть приостановление военного положения на период выборов.

Выборов президента Украины в обозримом будущем не прогнозируется - несмотря на то, что срок полномочий действующего главы государства Владимира Зеленского истекает в мае. Об этом говорится в материале CNN.

Издание отмечает, что учитывая то, что российские войска все еще находятся в стране, а миллионы украинцев покинули свои дома, воюют на передовой или живут за границей, выборов в будущем не произойдет.

"Некоторые американские республиканцы стремились сделать грядущее окончание срока полномочий Зеленского ... еще одной причиной, почему следует отказать в военной помощи. Сам Зеленский сказал, что открыт к этой идее, но в последние месяцы дал понять, что это не то, что, по его мнению, страна может или должна сделать", - пишет СМИ.

Авторы статьи отмечают, что согласно Конституции в Украине должно быть голосование, но она также не позволяет это делать во время войны. При этом альтернативой может быть приостановление военного положения на период выборов. В то же время опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что за проведение выборов сейчас выступают лишь около 15% украинцев. Издание также ссылается на мнение более 12 украинских военных, большинство из которых воюют на Востоке.

"Все, кроме одного, считают, что выборы сейчас были бы плохой идеей, хотя это не из-за опасений лишить себя или своих сослуживцев избирательных прав. Зато именно перспектива неопределенности вызывает наибольшее беспокойство. ... Хотя все признали, что война может продолжаться еще несколько лет, что может означать, что выборы станут неизбежными, текущая ситуация с безопасностью сделала их невозможными", - говорится в статье.

Выборы президента Украины - последние новости

Представитель фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства в парламенте Виталий Безгин заявил, что выборы во время войны - это фантастика.

По его словам, "мы имеем крайне тяжелый фронт, поэтому нет никаких оснований ждать выборов в таких условиях, хотя некоторые политические проекты намеренно раскручивают всю эту тему".

Ранее в то время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выборов в Украине не будет до конца войны.

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