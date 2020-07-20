Зеленский назначил экс-руководителя Аппарата Верховной Рады Штучного первым заместителем начальника УГО

16 июля парламент уволил Вячеслава Штучного с должности руководителя Аппарата Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя Аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны.

Соответствующий указ №283/2020 от 20 июля опубликован на сайте президента.

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Предыдущими указами глава государства уволил с этой должности Игоря Пискуна и назначил его заместителем начальника Управления государственной охраны.

Как сообщал УНИАН, 16 июля парламент уволил Штучного с должности руководителя Аппарата Верховной Рады, которую он занимал с 20 сентября 2019 года.

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