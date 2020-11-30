Глава Днепропетровского облсовета намекнул на организаторов медиа-атаки.

Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник заявил, что в его адрес последнюю неделю выбрасывается рекордное количество чёрного пиара.

"Нас предупредили, что целую неделю на нас будет выбрасываться рекордное количество чёрного пиара. Нам к этому не привыкать, но все же прошу всех отнестись с пониманием. Те, кто годами отнимал чужую собственность, сейчас не могут найти себе места, им мало жизненных сил и ресурсов, которые они вытягивают из областного центра. Чёрный пиар будет усиленно литься несколько ближайших дней", - написал Олейник в своем телеграм-канале.

По его словам, это связано с грядущими выборами нового руководства области.

"В ближайшую неделю состоится первая сессия нового областного совета. На ней будет выбрано новое руководство области. Несколько фракций активно проводят переговоры по созданию коалиции, переговоры идут конструктивно. Уверен, что новый облсовет будет работать не менее эффективно, чем предыдущий. Работать на благо нашей области", - отметил Олейник.

"Мы не ведём переговоры с политической силой, чьи лидеры известны своей ложью, хамством, присвоением себе чужих заслуг и грабежом бюджета областного центра", - добавил он.

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Автор: УНИАН