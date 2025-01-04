По словам госсекретаря США, в Белом доме возникала реальная обеспокоенность относительно действий, которые может предпринять Россия.

Соединенные Штаты Америки смогли "справиться" с полномасштабным вторжением России на территорию Украины. Об этом в интервью The New York Times заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, в Белом доме возникало "реальное беспокойство" относительно действий, которые может предпринять Россия, включая потенциальное использование ядерного оружия.

"Я считаю, что мы смогли справиться с этим таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Россией. Сейчас Россия участвует во всевозможных подлых действиях, так называемых гибридных атаках того или иного рода, будь то в киберпространстве, или это диверсии, или убийства. Такие вещи случаются. Они происходят в Европе. И это то, над чем мы очень тесно сотрудничаем со многими нашими партнерами. Но с точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были близкими, но это то, о чем мы должны помнить", - сказал политик.

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Он также прокомментировал ограничение использования Украиной американского оружия в России и поддержку военного наступления Украины:

"Если вы посмотрите на траекторию конфликта, вы увидите, что не только мы были готовы, союзники и партнеры были готовы, но и что Украина была готова".

По словам Блинкена, США "тихо" передали в Украину много оружия, чтобы убедиться, что у них под рукой "есть то, что им нужно для защиты"

"Каждый раз нам приходилось смотреть не только на то, стоит ли давать это украинцам, но и на то, знают ли они, как этим пользоваться? Могут ли они это поддерживать? Это часть согласованного плана? Все это повлияло на решения, которые мы приняли относительно того, что им и когда дать", - отметил дипломат.

Как сказал госсекретарь США, Белый дом объединил более 50 стран, не только в Европе, но и далеко за ее пределами, в поддержку Украины.

"Если бы была любая возможность вступить в дипломатические отношения таким образом, чтобы положить конец войне на справедливых и долговременных условиях, мы были бы первыми, кто ею воспользовался. К сожалению, по крайней мере до этого момента мы не видели никаких признаков того, что Россия была действительно готова вступить (в переговоры - УНИАН). Я надеюсь, что это изменится", - резюмировал Блинкен.

США и война в Украине - последние новости

Новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. Американский лидер заверил, что активно пытается положить конец войне.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко выразил убеждение, что Украине хватит имеющихся средств и оружия, чтобы противостоять российской агрессии до середины 2025 года, даже если помощь от США прекратится.

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