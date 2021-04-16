Зеленский предложил Макрону поддержать вступление Украины в Евросоюз / фото REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Относительно членства Украины в Евросоюзе. Я рассказал президенту Макрону о нашей инициативе. Мы не ждем, пока все произойдет за нас. Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами Европейского Союза, где та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом ЕС", - отметил глава государства.

"Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", - добавил президент Украины.

Вступление Украины в Европейский союз

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Автор: Константин Гончаров