Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
"Относительно членства Украины в Евросоюзе. Я рассказал президенту Макрону о нашей инициативе. Мы не ждем, пока все произойдет за нас. Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами Европейского Союза, где та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом ЕС", - отметил глава государства.
"Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", - добавил президент Украины.
Вступление Украины в Европейский союз
- Летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже является частью европейской семьи, а евроинтеграция - это основное стремление украинского народа.
- О вступлении Украины в ЕС неоднократно говорил и пятый президент Украины Петр Порошенко. В частности, он заявлял, что Украина подаст заявку на вступление в 2024 году.
- Опросы свидетельствуют, что на протяжении последних лет готовность украинцев проголосовать за вступление к Европейскому Союзу остается устойчивой.
- 15 апреля 2021 года президент Зеленский заявил, что настало время для получения Украиной "конкретных предложений" по поводу Плана действий членства в НАТО и плана вступления в Евросоюз.
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