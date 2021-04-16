По словам президента Украины, несколько стран уже подписали декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Относительно членства Украины в Евросоюзе. Я рассказал президенту Макрону о нашей инициативе. Мы не ждем, пока все произойдет за нас. Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами Европейского Союза, где та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом ЕС", - отметил глава государства.

"Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", - добавил президент Украины.

Вступление Украины в Европейский союз

Летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже является частью европейской семьи, а евроинтеграция - это основное стремление украинского народа.

О вступлении Украины в ЕС неоднократно говорил и пятый президент Украины Петр Порошенко. В частности, он заявлял, что Украина подаст заявку на вступление в 2024 году.

Опросы свидетельствуют, что на протяжении последних лет готовность украинцев проголосовать за вступление к Европейскому Союзу остается устойчивой.

15 апреля 2021 года президент Зеленский заявил, что настало время для получения Украиной "конкретных предложений" по поводу Плана действий членства в НАТО и плана вступления в Евросоюз.

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Автор: Константин Гончаров