Киев должен сохранять активный темп внедрения реформ.

При условии сохранения текущего темпа реформ Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году, потому что это реалистичный термин.

Такое заявление сделала глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью "Европейской правде". Она отметила, что объясняет всем в Брюсселе, что в Украине время идет совсем иначе.

"То, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти через несколько недель или дней", – объяснила она.

"Поэтому 2030 год - реалистичный срок. Он возможен если очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ", - подчеркнула она.

При этом, Матернова добавила, что для этого нужны и другие реформы. "Сроки будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны пройти в Евросоюзе. ЕС должен быть готов к расширению. Без изменений в системе голосования и принятия решений, число членов ЕС не может расширяться до бесконечности", – сказала она.

Глава представительства ЕС заявила, что в случае Украины важную роль играет геополитика, которая "определяет вектор".

Вступление Украины в ЕС

Украина подала заявку на вступление в ЕС в начале 2022 года. Летом того же года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и дал Киеву список из семи реформ, которые обязательно должны быть введены.

К этому времени Киеву удалось реализовать только две реформы из этого списка.

Вас также могут заинтересовать новости: