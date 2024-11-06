Генсек НАТО считает, что отправка северокорейских войск в РФ приведет к эскалации конфликта.

Решение отправить войска КНДР в РФ для войны против Украины говорит об отчаянии российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей колонке для Politico.

Северокорейские войска на европейской земле являются историческим событием, отметил генсек Альянса. Он заявил, что это первый раз за столетие, когда РФ пригласила иностранные войска в свою страну.

Рютте считает, что зависимость России от Китая, Ирана и Северной Кореи стала еще больше после череды неудач Путина с момента начала войны против Украины. Он подчеркнул, что отправка солдат, боеприпасов и баллистических ракет от КНДР в РФ являются признаками растущего отчаяния российского диктатора.

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Путину так и не удалось достичь своих стратегических целей в войне против Украины, добавил генсек НАТО. Он поделился, что Россия ежедневно теряет около 1200 своих солдат, а суммарные потери с февраля 2022 года превышают более 600 тысяч человек. По его словам, именно поэтому Путин и решился заручиться поддержкой КНДР.

Рютте предупредил, что такое расширение конфликта ведет к эскалации войны. Он отметил, что это нарушает не только региональную безопасность, но и глобальную.

За отправку своих войск в РФ лидер КНДР Ким Чен Ын получит военные технологии, которые позже сможет использовать для угрозы соседям. Генсек НАТО считает, что это еще больше усугубит нестабильность на Корейском полуострове.

Кроме того, усиление военных и экономических связей между Россией и Северной Кореей угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО добавил, что Китай также несет особую ответственность за эскалацию конфликта. Он отметил, что Пекин использует свое влияние в Пхеньяне и Москве, чтобы обещать прекращение этих действий, но закрывает глаза на растущую агрессию.

С начала полномасштабного вторжения РФ союзники по НАТО предоставили Украине более 99% всей военной поддержки, поделился Рютте. Он уверен, что странам удастся выполнить обещание передать 40 миллиардов евро военной помощи до конца 2024 года.

Генсек НАТО уверен, что Альянсу необходимо сделать гораздо больше для Украины, чтобы изменить траекторию конфликта. Он считает, что решением может стать повышение ставок для Путина и его союзников.

Войска КНДР в России - другие новости

Ранее Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что ВСУ впервые столкнулись с войсками КНДР. По его словам, это говорит о том, что Северная Корея официально присоединенилась к войне.

Кроме того, главный редактор Defense Express Олег Катков назвал главную задачу военных КНДР на Курщине. Он отметил, что солдаты из Северной Кореи будут убивать украинских защитников.

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