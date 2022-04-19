Срок действия военного положения истекает 25 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закон о продлении действия военного положения.

Соответствующий законопроект "Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7300 от 19 апреля зарегистрирован в парламенте.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 15 марта председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что ВР поддержала решение о продлении военного положения в Украине еще на 30 дней. Он отметил, что на заседании 15 марта ВР приняла 21 законопроект, связанный с введением военного положения.

Так, на закрытом заседании 15 марта ВР приняла Закон "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 7168).

Законом утвержден указ президента от 14 марта 2022 года, которым срок действия военного положения в Украине продлен с 05:30 26 марта сроком на 30 суток, то есть до 05:30 25 апреля.

Предполагается, что соответствующий закон немедленно объявляется через СМИ и вступает в силу со дня его опубликования.

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