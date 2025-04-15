'Мы не получили главного': Залужный объяснил, почему Украине надо продолжать воевать

Украина до сих пор не получила главного - свободы, отметил бывший главком.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный убежден, что Украине ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пролитые жизни украинских героев стали напрасными. Поэтому, надо продолжать воевать с целью получения полной свободы и уменьшения зависимости от других стран.

Об этом Залужный сказал во время выступления на открытии нового образовательного пространства - Украинской Школы Управления.

По его словам, три года назад перед украинцами встал выбор - бороться или исчезнуть, и поэтому, решение вести борьбу доказало, что украинцы являются нацией героев.

Видео дня

"Наша героическая борьба привела нас, я считаю, к достаточно выдающимся военным достижениям. Мы не только сумели остановить и разбить самого мощного врага в мире. Нам еще удалось полностью изменить природу современной войны. В результате мы стали страной с пожалуй самыми современными Вооруженными силами, которые обладают сверхсовременными технологиями современной войны, имеют опыт ведения этой войны и, самое главное - у нас есть люди, которые готовы продолжать бороться", - подчеркнул Залужный.

К тому же, по его убеждению, это все привело Украину к тому, что она стала не только субъектом, а стала абсолютно полнокровным полноценным участником геополитического процесса.

Он привел пример, что безопасность Европы полностью зависит именно от украинцев и Украины.

"Но, все же, по состоянию на сегодняшний день, наша борьба продолжается, несмотря на кровь, на смерть, и несмотря на весь этот цинизм, который мы видим вокруг, и несмотря на поведение некоторых наших партнеров - мы продолжаем воевать. Мы воюем с верой в нашу победу", - отметил Залужный.

Он объяснил, почему украинцам нужна победа.

"Потому что мы еще, к сожалению, я думаю, не получили самого главного - мы не получили свободу. Мы только заплатили за эту свободу сверхбольшую и сверхдорогую цену, о которой забывать не имеем никогда права. Мы не должны это забыть", - подчеркнул Залужный.

В этой связи, он добавил, что фактически снова украинцы сегодня стоят перед выбором - что делать дальше.

По его мнению, это выбор между честью и стыдом.

В частности, речь идет о чести, чтобы остаться в этом звене героев, а также о стыде, и это самое страшное, что может быть - стыд перед погибшими и нашими детьми в том смысле, если допустим, что "пролитые эти жизни, которые были пролиты - были напрасными".

Залужный отметил, что украинцы должны сделать так, чтобы эти изменения в геополитической ситуации, которые происходят, были только для украинской пользы.

"Мы должны добиться того, чтобы наша зависимость от других стран была, конечно, минимальной", - подчеркнул Залужный.

Он считает, что нация героев заслуживает не только уважения, но и действительно лучшей жизни.

Война в Украине - другие новости

Как сообщал УНИАН, Залужный считает, что мало просто положить жизнь за Украину и украинскую землю, потому что надо быть готовым убивать врага.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже много раз говорил президенту США Дональду Трампу, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, потому что Путин не хочет конца войны, не хочет независимости Украины, а вместо этого, Путин стремится уничтожить Украину полностью.

Вас также могут заинтересовать новости: