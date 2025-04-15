В частности, сначала надо принять решение, чтобы не испугаться умереть, а это значит, что надо быть готовым к самопожертвованию.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный убежден, что положить собственную жизнь за Украину на войне мало, надо еще и быть готовым убивать врага.

Об этом Залужный сказал во время выступления на открытии нового образовательного пространства - Украинской Школы Управления. Залужный рассказал о настоящем лице войны.

"На самом деле, мы ведем речь о свободе и о выборе. Война - это твой выбор выбрать два важных решения. Первое решение - не испугаться умереть, а значит, быть готовым к самопожертвованию. Вот такое важное решение каждый должен принять, кто привлекается к вооруженной борьбе. Но, умереть за Украину, за свой народ - этого мало. Нужно еще принять второе решение. Также очень сложное и очень важное. А второе решение заключается в том, что ты должен быть готовым убить", - подчеркнул Залужный.

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Он добавил, что именно готовность не только к самопожертвованию, но и готовность убивать за Украину, ее землю и народ, собственную семью "приводит нас к тому боевому духу, который позволяет вести вооруженную борьбу".

По его убеждению, этот боевой дух появляется благодаря коду украинской нации, который "зашит у нас именно в форме культуры". Именно с этим борется ответный враг Украины - Россия, с культурой, которая построена на истории

Также Залужный объяснил, что надо делать украинцам.

"А нам нужно делать только одно - культуре, прежде всего, сделать так, чтобы эта цепочка генетического кода не оборвалась, а только расширялась и дальше зашивалась к нашим детям, внукам и к нашей нации", - подчеркнул Залужный.

Заявления Залужного о войне

Ранее Залужный признавал, что совершил ошибку в начале войны, потому что считал, что тяжелые потери российской армии заставят россиян остановиться. В то же время, это суждение оказалось ошибочным. Сейчас он отстаивает убеждение, что нужно учитывать тот факт, что Россия точно не считается с человеческими потерями и готова достигать своей цели через тяжелые потери.

Кроме того, Залужный убежден, что если для Гитлера стало фатальным решение о нападении на СССР, то для кремлевского диктатора Владимира Путина станет фатальным решение о начале полномасштабной войны против Украины.

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