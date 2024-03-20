Речь идет о смешном усилении российского оружия, заявил Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко показал "капсулу для суицидников" России, сиронизировав над советской машиной "МТ-ЛБ", которую оккупанты пытаются использовать в Украине в качестве полноценной ББМ.

Аналитик оценил последнюю "не имеющею аналогов в мире" броню от российского НИИ "Сталь", которой враг усилил бронетранспортер. "МТ-ЛБ "усилили" всем тем, что было под рукой и получилось великолепно!" - высмеял потуги РФ Коваленко.

По его словам, "МТ-ЛБ", со всеми своими "улучшениями", хорош максимум как тягач-вездеход на фронте.

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"Его проходимость лучшая среди всей советской и российской техники. Но как ББМ - это капсула для суицидников", - пояснил аналитик.

Он также предположил, что в скором времени Россия может внедрить новую инновацию для этого "мотолыги", адаптировав под нее броню СБ3КДЗ.

"Напомню, что СБ3КДЗ - это дополнительная броня в виде полимерных панелей для БМП-2 и БМП-3, в вариации 675 и 688М. А все потому, что обеспечение войск, новыми, либо восстановленными ББМ у российского ВПК не вяжется от слова - совсем", - пояснил реалии российской "оборонки" эксперт.

Россия придумала ущербный способ защиты своих НПЗ

Ранее издание The Guardian оценило ход мыслей директора департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РФ Артема Верхова, который рассказал о работе над прикрытием российских НПЗ. Речь идет о попытке защитить объекты от ударов дронами.

Чиновник объявил, что там хотят разместить системы ПВО "Панцирь", однако, как выяснилось, это лишь отговорка. Представитель ГУР Украины Юсов сказал, что эти системы уже давно стоят на всех важных НПЗ, поэтому россиянам просто "скармливают" эту историю, чтобы не слышать возмущений о распиле бюджетных средств.

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