Сейчас Киев пытается как можно быстрее "записаться на прием" к Трампу, чтобы перетянуть его на свою сторону перед предстоящими мирными переговорами с РФ.

Украина имеет козырь, чтобы перетянуть Дональда Трампа на свою сторону в переговорах о прекращении войны с Россией. Этот козырь содержался в так называемом плане победы, который Владимир Зеленский ранее передал союзникам. Этот пункт оставался скрытым от общественности, пишет Welt.

Издание отмечает, что в Киеве очень нервничают из-за неопределенных перспектив, которые несет в себе до сих пор необъявленная стратегия Трампа по окончанию войны. Президент Владимир Зеленский сейчас всеми силами пытается улучшить свое положение, чтобы не соглашаться на все, что Киеву попытаются навязать. Ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах, Welt пишет, что сейчас Киев пытается как можно быстрее "записаться на прием" к Трампу.

В частности утверждается, что Зеленский и Трамп еще в сентябре на встрече в Нью-Йорке обсуждали ранее неизвестную часть плана победы. Этот пункт предусматривает, что именно Трамп может в будущем решать, кому разрешено инвестировать в Украину. "Кто угодно, но не Китай" - так описывали идею. Логика этого заключается в том, чтобы удержать Пекин от любых будущих планов в отношении Украины, чтобы он не получил доступа к ценным ресурсам.

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По словам инсайдера, Зеленскому посоветовали в общении с Трампом педалировать тему Китая в контексте российско-украинской войны. Мол, "Индийско-Тихоокеанский театр военных действий начинается в Украине". Именно поэтому Украина предложила предоставить западным партнерам первоочередной доступ к своим ископаемым ресурсам.

Предложение заменить американские войска в Европе украинскими солдатами тоже было направлено именно на Трампа. Расходы на размещение американских солдат в Европе раздражали Трампа еще во время его первого срока пребывания в должности.

"Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели. Как только война закончится, независимо от того, из-за хорошей или плохой сделки для Украины, ему придется провести президентские выборы, которые были отложены с мая этого года. Решающим для его политического будущего будет то, будет ли соглашение лучше проекта договора, согласованного во время мирных переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. (...) Тогда Киев был готов пойти на большие уступки, чтобы закончить войну", - пишет Welt.

Стамбульский проект мирного соглашения

Как писал УНИАН, в июне этого года газета The New York Times опубликовала полный текст проекта мирного соглашения между Украиной и Россией, датированный 15 апреля 2022 года. Документ был согласован в общих чертах обеими сторонами, однако некоторые пункты были изложены в двух версиях, предложенных каждой из сторон, но не согласованные второй стороной.

В частности, тогда предлагалось вынести статус Крыма за скобки и отложить его обсуждение на потом. Украина должна была признать "законность" оккупации Донбасса террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Украине запрещалось вступление в НАТО, а ВСУ нужно было сократить до 100 тысяч человек.

Также Россия требовала запретить прославление ОУН-УПА, сделать русский язык официальным, отменить санкции против себя. Украина добилась включения в документ пункта о западной помощи в случае новой агрессии РФ, но Москва хотела, чтобы у нее было право вето на такую помощь.

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