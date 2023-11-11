Канцлер заявил, что Германии нужен сильный Бундесвер, чтобы противостоять сегодняшним вызовам.

Правительство Германии хочет больше инвестировать в свои вооруженные силы в ближайшее десятилетие. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции Бундесвера, пишет Tagesschau.

Он сказал о "поворотном моменте", который ясно показал необходимость сильного Бундесвера, и заверил военное руководство, что в долгосрочной перспективе власти будут больше вкладывать в оборону.

По словам Шольца, в следующем году Германия достигнет согласованной с НАТО цели, согласно которой не менее 2% валового внутреннего продукта будет поступать в оборонный бюджет.

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"Мы будем гарантировать эти два процента постоянно, на протяжении 1920-х и 1930-х годов. Я говорю это совершенно сознательно, потому что некоторые вещи, которые вы можете заказать сейчас, будут доставлены в 1930-е годы", - сказал Шольц.

Он отметил, что глобальная политическая ситуация с агрессивной войной России против Украины и нападениями террористической организации ХАМАС на Израиль показывает, насколько важна хорошо позиционируемая сила, заявил канцлер.

"Наш мировой порядок находится в опасности... Сегодня никто не может серьезно сомневаться в том, чего мы в Германии долгое время избегали, а именно в том, что нам нужен мощный Бундесвер", - заявил Шольц.

Через несколько месяцев после вторжения России в Украину Бундестаг учредил специальный фонд для Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро. По словам Шольца, две трети этой суммы к концу года будут завязаны на оборонные контракты. К тому времени через бюджетный комитет Бундестага, вероятно, пройдут 50 проектов закупок.

Однако создание специального фонда было лишь первым шагом, подчеркнул Шольц. Чтобы достичь целевого показателя в два процента в долгосрочной перспективе, ежегодно в оборонный бюджет потребуется дополнительно более 20 миллиардов евро поступлений.

Канцлер Германии отметил, что необходимо также преодолеть "организационные и бюрократические трудности", которые годами тормозили развитие войск.

Заявления главы Бундесвера о ситуации в мире

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что глава Бундесвера Борис Писториус подтвердил, что Берлин воспринимает Россию, как "временную угрозу", которую нужно опасаться в ближайшие несколько лет. Он уточнил, что это не подразумевает, что "в какой-то момент Россия станет другом" Германии.

По словам Писториуса, уже к концу 2023 года из фонда, сформированного на военные расходы Украины на уровне 100 млрд евро, потратят порядка 66%. Деньги направлены на закупку боеприпасов, а также на "новые самолеты и танки" для Украины.

Министр обороны Германии также считает, что в Европе может развернуться третья мировая война на фоне обострения на Ближнем Востоке и боевых действий, которые РФ второй год ведет против Украины. Бундесвер должен защитить Германию и "стать пригодным к войне".

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