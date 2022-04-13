Лидеры Украины и США, в частности, дали оценку военным преступлениям РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудили дополнительную оборонную помощь и возможную макрофинансовую помощь для Украины.

Достигнута договоренность об ужесточении санкций против России, об этом Зеленский сообщил в микроблоге Twitter.

"Продолжил постоянный диалог с президентом США Джо Байденом. Дали оценку российским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об усилении санкций", - отметил президент Украины.

Стоит отметить, что Зеленский уже не раз общался с Байденом.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в населенных пунктах, расположенных в Киевской области - в Ирпене, Буче, Бородянке и Макарове. На Киевщине противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, но позже территорию региона зачистили от оккупантов.

Потом выяснилось, что враг жестоко расправлялся с гражданскими - уже зафиксировано убийство более 760 человек.

Страны Запада, в частности, США поддержали Украину после полномасштабного вторжения России и ввели ряд пакетов санкций.

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