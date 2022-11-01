Отмечается, что эти деньги помогут покрыть Украине некоторые расходы.

Американские законодатели обсуждают новый большой пакет помощи для Украины, голосование за который должно состояться до января. Предварительно, называется сумма в 60 миллиардов долларов.

Об этом рассказала конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер в интервью изданию "Голос Америки".

"Голосование за этот пакет должно состояться до января. Я предполагаю, что либо в начале, либо в середине декабря. Все зависит от того, как быстро мы завершим свою работу. Я слышал цифру около 60 миллиардов", - отметил политик.

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По его словам, данная сумма покроет большую часть государственных расходов, которые покроют расходы Украине на зарплаты для армии и прочее.

"Здесь следует заметить, что это не пустой чек, который мы просто подпишем для Украины. Эти финансы будут соответствующими суммами, выделяемыми в течение следующего финансового года. Таким образом, это возместит расходы до сентября. Мы не хотим просто выдавать огромные суммы денег и не отслеживать их. Мы хотим убедиться, что есть подотчетность. Итак, если нам удастся провести этот пакет в 60 миллиардов долларов, в случае если случится что-то экстремальное, непредсказуемое, эти средства помогут пережить хотя бы следующий финансовый год", - подытожил Кинзингер.

Военная помощь Украине - что известно

21 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Киев уже получил от Вашингтона помощь на сумму более 25 миллиардов долларов. Кроме того, 1 октября американский лидер подписал закон "Продолжение ассигнования и дополнительное выделение средств для Украины на 2023 год", который предусматривает более 12,3 миллиардов долларов дополнительной помощи для Украины.

Уже 4 октября Байден заявилт, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

Кроме того, США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках пакета помощи на 725 миллионов долларов. Таким образом, с 24 февраля Вашингтон предоставил Киеву 17,5 миллиардов.

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