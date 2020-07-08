США хотят увеличить военную помощь Украине

Конгресс опубликовал проект бюджета США на 2021 год.

Комитет по ассигнованию Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предложил выделить на военную помощь Украине на 25 млн долларов больше чем просили.

Об этом говорится на официальном сайте комитета по ассигнованию, передает РБК-Украина.

Согласно пресс-релизу к документу, в следующем году Украина может получить от США военную помощь в размере 275 млн долларов.

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Документ также требует от министра обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в выплате помощи.

Так, Украина может получить от США на 100 млн долларов больше чем в 2020 финансовом году.

Отмечается, что документ еще должны утвердить в Палате представителей, и в американском Сенате. Только после этого проект бюджета поступит на подпись президенту Соединенных Штатов. Финансовый год в США начинается с 1 октября.

Как сообщал УНИАН, в июне в Соединенных Штатах Америки утвердили пакет помощи в сфере безопасности Украине на 2020 год в размере 250 млн долларов по линии Министерства обороны (Пентагона).

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