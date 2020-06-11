В США утвердили $250 миллионов помощи Украине в сфере безопасности по линии Пентагона

Нынешний пакет помощи в сфере безопасности предусматривает предоставление средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медоборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ и т.д.

В Соединенных Штатах Америки утвердили пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год в размере 250 млн долларов по линии Министерства обороны (Пентагона).

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США, Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности" (USAI)", - говорится в сообщении.

Традиционно, согласно американскому законодательству, 50% помощи при этом программой предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет помощи в сфере безопасности предусматривает предоставление Украине, среди прочего, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ и т.д.

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"Предоставленные американской стороной средства будут способствовать усилению боевой способности украинской армии, но главное - помощь США направлена на сохранение жизни и здоровья украинских воинов, которые борются с российской агрессией. Отдельный акцент в нынешнем пакете помощи в сфере безопасности делается на поддержке Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Посольство поблагодарило американских партнеров за продолжающуюся мощную поддержку процесса реформ в Украине и укрепление оборонных возможностей Украины на передовой борьбы с российской агрессией.

"Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближение его к стандартам НАТО является одним из главных приоритетов украинского правительства", - заявили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, ранее Пентагон уведомил Конгресс о том, что украинское правительство добилось необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, и заслуживает дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов. Пакет на 125 млн долларов является второй частью $250 млн помощи Украине, выделенной Конгрессом на 2020 год.

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