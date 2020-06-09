Россия может устроить "большую войну" за Северо-Крымский канал – немецкий политолог

Ранее украинские военные и правоохранители усилили охрану объектов инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях

Эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд считает, что без пресной воды аннексированный Россией Крым долго не продержится в условиях климатических изменений, особенно из-за усилившейся засухи. Он не исключает, что когда в Крыму не будет хватать воды для элементарных нужд населения, тогда могут быть самые разные сценарии военного вторжения в Украину, и даже открытая война за Северо-Крымский канал.

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Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Вопрос таким образом становится все более острым. Я боюсь, что в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что вот нужно решить этот вопрос. Раз мы не можем, или не хотим это решить технологическим путем, то явный выход – завоевание Северо-Крымского канала до Днепра. Это означало бы большую войну», – отметил Андреас Умланд.

Ранее украинские военные и правоохранители усилили охрану объектов инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях из-за информации «о возможном вторжении России с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом».

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