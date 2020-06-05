Засуха в Крыму: на полуострове приостановили сброс воды из Белогорского водохранилища (фото)

Как сообщается, сброс с Белогорского водохранилища «приостановлен с целью сохранения полезного запаса воды в водоеме в преддверии самых засушливых месяцев года – июля и августа».

В Крыму временно приостановили сброс воды из Белогорского водохранилища.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказали в Тайганськом управлении оросительных систем.

Как сообщается, сброс с Белогорского водохранилища «приостановлен с целью сохранения полезного запаса воды в водоеме в преддверии самых засушливых месяцев года – июля и августа».

В то же время уточняется, что со смежного Белогорскому Тайганского водохранилища продолжается сброс воды в реку Бьюк-Карасу, которую используют для нужд Восточного Крыма.

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Напомним, 13 мая сообщалось, что верховья Белогорского водохранилища в Крыму полностью пересохли.

Ранее стало известно, что в Крыму продолжают бурить подземные скважины в поисках воды.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

За последний месяц наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе. В Постоянном представительстве президента Украины в АРК сообщили, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.

Как сообщал ранее УНИАН, до аннексии Крыма Россией, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с Крымом. После аннексии, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

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