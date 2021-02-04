В мэрии хотят утвердить Кодекс этического поведения депутата.

Во Львовском городском совете хотят принять Кодекс этического поведения депутата, предусматривающий штрафы за его нарушение.

Как пишет Depo.Львов, соответствующая инициатива была озвучена на сегодняшнем заседании сессии ЛГС.

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"Я предлагаю принять одну из инициатив, которая бы помогла нам лучше придерживаться норм этики и добропорядочности как депутатов Львовского городского совета. Несмотря на то, что есть уже утвержденные нормы поведения отдельными нормативными актами (Регламентом городского совета или Уставом территориальной общины), депутаты часто нарушают эти нормы. Это негативно отражается на репутации Львовского городского совета и общины нашего города", - сообщил директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко.

В прошлую каденцию уже был разработан Кодекс этического поведения депутата, однако он не получил поддержки среди депутатского корпуса. В нем прописаны превентивные меры и санкции в виде штрафов за нарушение его норм. Депутаты городского совета должны быть примером и образцом для жителей.

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Автор: УНИАН