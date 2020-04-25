"Уже голова болит": мэр Львова хочет "урезать" количество депутатов горсовета
Мэр Львова Андрей Садовый решил оптимизировать состав городского совета из-за нехватки средств, а сэкономленные деньги инвестировать в инфраструктуру.
Об этом он заявил в видеообращении 25 апреля.
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По его словам, в апреле бюджет города не пополнится на 70 миллионов гривень, «это очень большая потеря, уже болит голова, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и т. д»
«Поэтому мы приняли не простое решение — мы решили оптимизировать численность работников городского совета и мы уменьшаем его на 181 человека. Зато мы понимаем, что во времена кризиса надо инвестировать в инфраструктуру», – пояснил Садовый.
Мэр Львова уточнил, что речь о запланированных ремонтах дорог, потому что «это дает возможность привлечь людей, и те же налоги будут поступать в наш местный бюджет».
Как сообщал УНИАН, во Львове из-за коронавируса решили перенести празднование Дня города.