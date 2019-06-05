Чиновники Львовского горсовета отныне будут встречаться с посетителями под наблюдением камер

После штурма Ратуши активистами был введен жесткий режим ограничения доступа к зданию.

На заседании исполкома Львовского горсовета сегодня, 5 июня, приняли решение о том, что посетители теперь будут общаться с чиновниками в специально оборудованных кабинетах с видеонаблюдением.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Читайте такжеБашню львовской Ратуши закрыли для туристов

Как отмечается в сообщении, сегодня исполнительный комитет принял решение «Об организации проведения встреч с посетителями руководителей исполнительных органов Львовского городского совета и их структурных подразделений».

«Этим решением мы исключаем возможность общения жителей в кабинетах чиновников. Есть специально оборудованные кабинеты, где есть видеонаблюдение, аудионадзора, и в этих кабинетах будут проходить встречи с жителями. Чтобы все можно было затем просмотреть, в случае чего - предоставить правоохранительным органам», - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он также добавил, что данное решение принято, чтобы исключить коррупцию.

«Надо исключать коррупцию. Кабинет - это место для текущей работы, где проводятся совещания, рабочие процессы, а прием людей должен происходить исключительно в специально оборудованных кабинетах», - отметил городской голова Львова.

Как рассказала директор городского департамента административных услуг Валентина Бартошик, этим решением предусматривается, что встречи с жителями в мэрии будут проходить в специально оборудованных кабинетах с видеофиксацией.

«Решение предусматривает создание надлежащих условий для работы с посетителями. Мы определяем помещения в здании Ратуши для того, чтобы можно было проводить такие встречи, и обязываем управление безопасности города обустроить видеонаблюдение в тех кабинетах, где оно еще не обустроено. Мы не ограничиваем, а упорядочиваем, потому что общение чиновников с гражданами регулируется действующим законодательством. Поэтому в том случае, если эта встреча инициируется должностными лицами, есть помещение, где можно это сделать открыто и прозрачно», - пояснила Бартошик.

Как отметила в комментарии УНИАН руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак, решение вступит в силу после того, как его подпишет мэр.

Как стало известно из источников в городском совете Львова, данное решение было принято с учетом последних событий, которые произошли в здании Львовского городского совета, когда десятки активистов ворвались в здание, избили работников и совершили погром.

29 мая во Львове несколько десятков молодых людей, которые назвали себя активистами различных общественных организаций, ворвались в здание Львовского городского совета, выломав дверь. После этого они разошлись по этажам здания горсовета, пытались выломать дверь в кабинет мэра Львова Андрея Садового, а также его заместителя, однако им этого не удалось.