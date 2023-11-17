Он занимал эту должность с января прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

Соответствующий указ №757/2023 сегодня был обнародован на сайте президента. "Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в нем.

Известно, что Тарасовского назначили на эту должность 21 января 2022 года Указом Президента Украины №18/2022. Ранее он работал на различных должностях в Службе безопасности Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины и Службе внешней разведки Украины.

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Ранее СМИ сообщали, что в Министерстве обороны Украины якобы рассматривают возможность увольнения сразу трех командующих Вооруженных сил - Татьяны Остащенко, Александра Тарнавского и Сергея Наева.

Министерство опровергло эту информацию, отметив, что "все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом".

Недавно был уволен командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко. Его место занял полковник Сергей Лупанчук.

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