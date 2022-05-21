Разговор о наступлении РФ надо начинать примерно с сентября-октября, считает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия еще осенью 2021 года начала полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом он заявил в интервью в эфире информационного телемарафона.

"Я бы начал разговор об этом наступлении с октября. Я так считаю. То, как мы готовились, что происходило, какие были месседжи, какие были шаги первые экономические, финансовые, кибер-, блокирование, дефицит бензина, как это происходило, уменьшение объемов энергоносителей и тому подобное", - отметил президент.

Он уточнил, что "начал бы с сентября-октября".

"Хотя, в принципе, справедливо начинать с 2014 года, но о полномасштабном вторжении, я считаю, что все это и такой гибридный артобстрел начался еще осенью", - пояснил Зеленский.

Напомним, 31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября 2021 года в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

В ноябре руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января - начале февраля 2022 года.

Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию.

21 мая Владимир Зеленский сказал, что никто до конца не знал об истинных намерениях России насчет полномасштабного вторжения в нашу страну.

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