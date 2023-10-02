Родные некоторых пленных не смогут получить их зарплаты.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины. Законом предусмотрено сохранять денежное обеспечение лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет о возможности выплаты этих денег их семьям. При этом, это не будет касаться тех, кто сдался в плен добровольно.

Также законом уточнен порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков. В случае гибели или смерти эти деньги выплачивать семье - жене или мужу, детям, родителям.

Видео дня

Законом усовершенствован порядок выплаты единовременной денежной помощи при увольнении с военной службы.

Важные новости Украины - что сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц" с регистрационным номером №9638, предусматривающим передачу зарплат пленных их семьям. За документ тогда проголосовало 283 народных депутата.

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк говорила, что во время военного положения военные и полицейские не могут в полной мере использовать свои отпуска, именно поэтому в документе предлагается за неиспользованные дни выплачивать им денежную компенсацию.

Вас также могут заинтересовать новости: