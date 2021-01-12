Президент Республики Молдова Майя Санду решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Санду сказала в Киеве на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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"Мы основательно обсудили вопросы безопасности. Мы сосредоточились на вызовах и угрозах, которые влияют как на национальную, так и на региональную безопасность. Стабильность и безопасность Украины и Республики Молдова жизненно важны для обоих государств. В этом контексте мы вновь подтвердили нашу взаимную и твердую поддержку мирному разрешению конфликтов, основанном на уважении суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ", - подчеркнула Санду.
"Хотела бы подчеркнуть еще раз, что Республика Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметила президент Молдовы.
В свою очередь, Зеленский сказал, что высоко ценит позицию Санду по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и то, что она "не боится называть Крым украинским".
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