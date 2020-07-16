Генерал рассказал, как можно заставить Путина "играть по правилам"

Генерал отметил, что лично неоднократно встречался с президентом России.

В случае введения полной экономической блокады России, в том числе ее отключения от международных межбанковских расчетов, Путина можно вынудить играть по правилам.

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Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) генерал армии Украины Николай Маломуж.

Он отметил, что лично неоднократно встречался с президентом России, и понял, что для российского президента очень важно сохранить лицо.

Поэтому он будет готов пойти на компромисс только в случае, если в мире его будут позиционировать как миротворца и победителя, а не проигравшего.

«Иначе с Путиным вообще сложно о чем-то договариваться», – считает Маломуж.

Как сообщал УНИАН, Маломуж также озвучил вариант освобождения Крыма, на который Путин мог бы согласиться.

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