Генерал рассказал, как можно заставить Путина "играть по правилам"
В случае введения полной экономической блокады России, в том числе ее отключения от международных межбанковских расчетов, Путина можно вынудить играть по правилам.
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Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) генерал армии Украины Николай Маломуж.
Он отметил, что лично неоднократно встречался с президентом России, и понял, что для российского президента очень важно сохранить лицо.
Поэтому он будет готов пойти на компромисс только в случае, если в мире его будут позиционировать как миротворца и победителя, а не проигравшего.
«Иначе с Путиным вообще сложно о чем-то договариваться», – считает Маломуж.
Как сообщал УНИАН, Маломуж также озвучил вариант освобождения Крыма, на который Путин мог бы согласиться.
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