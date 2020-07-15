"Путин может согласиться": генерал озвучил мирный вариант возвращения Крыма

Генерал считает, что наступит время, когда полуостров для России будет экономически невыгоден и финансово неподъемен.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж считает, что в вопросе с возвращением Крыма украинской стороне следует быть «более гибкой».

Такое мнение офицер выразил в интервью «Фактам».

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«Путин уперся. Говорит, что тема Крыма для него закрыта, и он ни с кем ее обсуждать не намерен. Но я думаю, что в перспективе к теме Крыма в переговорах с Путиным можно будет вернуться. Наступит время, когда полуостров для России будет экономически невыгоден и финансово неподъемен», – заявил генерал.

По его убеждению, если ставить вопрос о возвращении аннексированных территорий, что называется, ребром, то Путин ни при каких условиях не пойдет на его рассмотрение – это станет мощным ударом по его репутации «сильного лидера», «победителя», «собирателя русских земель».

«Если в крымском вопросе позволить Путину сохранить лицо, то, думаю, он может согласиться вернуть полуостров. Например, предложить президенту России переходной период, создать в Крыму свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов», – отметил Маломуж и добавил, что при этом Украина продолжит считать полуостров своей территорией, но не будет предпринимать никаких административных мер для констатации этого факта.

«Россия в этот период также сохраняет нейтралитет. Я знаю, что Путин был в принципе не против такого варианта», — добавил генерал.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший командующий ВС США в Европе, эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес заявил, что осенью для России будут все благоприятные предпосылки для военного вторжения в Украину.

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