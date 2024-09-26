Джонсон даже рассказал, о чем поговорил бы с украинским президентом, если бы встреча состоялась.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщила в соцсети корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова. Американский чиновник заявил, что не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что был очень занят.

"И я даже не думаю, что буду в городе завтра", - добавил Джонсон.

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Он отметил, что если бы встретился с украинским президентом, то обсудил бы с ним о письме украинского посла.

"Я бы ему рассказал, если бы мы сели, то говорили бы о письме посла. Я думаю, это было очень ужасно, и это напрягает отношения между двумя народами в сложное для Украины время", - подытожил чиновник.

Визит Зеленского в США

Зеленский в ходе визита в США встретился с президентом США Джозефом Байденом и представил ему План победы.

При этом Дональд Трамп пренебрежительно отреагировал на визит Зеленского. Кандидат в президенты США назвал украинского президента "лучшим продавцом в истории", заявив, что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с $60 млрд".