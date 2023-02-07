Саммит лидеров ЕС состоится 9-10 февраля в Брюсселе.

Официальные лица ЕС обмениваются взаимными обвинениями из-за того, что в СМИ просочилась информация о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

Как пишет The Guardian, утечка вызвала опасения по поводу безопасности украинского лидера.

Примерно за 48 часов до запланированной поездки Зеленского в Брюссель о ней сообщили итальянские СМИ. Затем о ней сообщили в Twitter представители Европейской народной партии (ЕНП). В посте, который вскоре был удален, говорилось: "Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент".

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Президент Европейского совета Шарль Мишель, организующий саммит ЕС, который и должен посетить Зеленский, возлагает ответственность за утечку информации на Европейский парламент.

В Европарламенте в свою очередь обвиняют президента ЕП Роберту Метсолу, являющуюся членом ЕНП, освещавшей этот визит.

Отдельно дипломаты ЕС заявили журналистам, что Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен соперничают в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. В частности, восторженно говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, из-за чего представители многих стран призывают их смягчить риторику.

"Ссора показывает, как соперничающие институты ЕС борются, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и свою поддержку Зеленскому", – пишет The Guardian.

Визит Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе - что известно

9-10 февраля в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС. Накануне в СМИ появилась информация о том, что в ЕС ожидают визит президента Украины на саммит и его выступление на внеочередной сессии Европарламента.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года публично сообщалось только об одной поездке президента за границу. В декабре он неожиданно посетил Вашингтон, где выступил на совместном заседании Конгресса США. Поездка планировалась в условиях строжайшей секретности из-за опасений за безопасность Зеленского, однако подробности визита все же просочились в СМИ накануне.

Вечером в понедельник, 6 февраля, после публикаций о возможной поездке, представитель главы Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что Зеленского пригласили лично принять участие в саммите лидеров стран Европейского союза. В то же время сам визит подтвержден не был.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что не исключает своей поездки в Брюссель в феврале, если позволит ситуация с безопасностью в государстве. Он также подчеркивал, что визит возможен только в случае, если будет согласие предоставить Украине дальнобойное оружие.

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