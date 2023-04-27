Премьер-министр пригласил Папу Франциска в Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с Папой Римским Франциском призвал Ватикан присоединиться к реализации украинской формулы мира.

"В Ватикане встретился с Его Святейшеством, Папой Франциском. Рассказал, как украинцы ежедневно вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала Россия. Мы ценим усилия Святого Престола, направленные на завершение войны, и считаем, что лучший путь к миру — это формула президента Украины Владимира Зеленского. Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановления справедливости и фиксации окончания войны", - отметил глава правительства сообщил в Telegram.

По словам Шмыгаля, он передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины.

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"Этот альбом наглядно демонстрирует ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли. Поблагодарил его святость за гуманитарную помощь, а также за лечение в Ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии. Пригласил Папу Франциска в Украину. Будем рады приветствовать понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - заявил премьер.

"Формула мира" Украины - что известно

В ноябре 2022 года в Индонезии состоялся саммит G20. На саммите президент Владимир Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По словам президента Украины, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

12 декабря 2022 года во время выступления на саммите G7 Зеленский назвал три шага, необходимые для ускорения наступления мира. Это, по словам президента, предоставление Украине современного вооружения для защиты, сохранения финансовой, энергетической и социальной стабильности, а также новые дипломатические меры для освобождения всех украинских пленных и территорий.

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