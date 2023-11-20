Остин совершил личный визит для того, чтобы показать уровень отношений между Украиной и США, считает Краев.

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев 20 ноября имеет дипломатический характер. Он призван показать, что несмотря на проблемы в политическом истеблишменте США, государство продолжит поддерживать Украину.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, Остину необходимо провести личные консультации на самом высоком уровне.

"Основной целью визита Остина в Киев является согласование наших потребностей, пока Палата представителей США рассматривает бюджет на следующий год. Наступают решающие месяцы, когда Украине и Израилю нужно исправлять ситуацию на фронте, нужно показать себя на поле боя. Визит главы Пентагона носит дипломатический характер. Показать, что несмотря на проблемы, связанные с выборами в США и потенциальным изменением подхода к Украине, Америка продолжит помогать Украине", – пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Остин совершил личный визит для того, чтобы показать уровень отношений между Украиной и США. Кроме того, министру обороны США необходимо быть в контакте с руководством каждого направления ВСУ и Минобороны Украины.

"Главе Пентагона необходимо провести личные консультации. С Остином приехала команда стратегов, которая занимается помощью и планированием. Им нужно на самом высоком уровне обсудить дальнейшую программу и дальнейшую стратегию ВСУ", – считает краев.

Визит Ллойда Остина в Украину: что известно

Утром 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Глава Пентагона отметил, что цель визита – донести, что Америка продолжит стоять на стороне Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Впоследствии в Пентагоне уточнили, что Остин намерен обсудить обеспечение украинских войск на зимний период и защиту от российских угроз в будущем. Среди прочего, ожидалось, что он обсудит с украинским руководством стратегический вектор будущего развития украинских военных сил.

Глава Пентагона уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. СМИ сообщают, что Остин заверил, что США продолжат поддерживать Украину, несмотря на рост сопротивления республиканцев в Конгрессе.

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