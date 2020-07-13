Макрон хотел бы посетить Украину как можно скорее - посол Франции

Детали визита прорабатываются, но коронакризис повлиял на планы.

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы посетить Украину в кратчайшие возможные сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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"Относительно возможного будущего президентского визита - президент Макрон подтверждает свое желание приехать в Украину с визитом по приглашению украинского коллеги в кратчайшие возможные сроки", - заявил де Понсен.

По словам посла, возможность визита прорабатывается. "Как вы понимаете, контекст коронакризиса несколько нарушил те планы, которые имели место, но эти планы сохраняются", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Макрон договорился с Путиным о рабочем визите в Россию.

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