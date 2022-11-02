Президент Украины Владимир Зеленский считает самой большой ошибкой украинской политики за 30 лет независимости то, что не было построено сильной системы безопасности.
Об этом глава государства сказал в интервью Чешскому телевидению, видео записи которого обнародовано в Telegram.
По его словам, Украина все эти годы не ждала такой агрессивный шаг от страны-соседки.
"Мы в Украине в течение 30 лет не строили сильную систему безопасности, потому что не ожидали от них столь агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", - подчеркнул он.
Отметив, что ряд лидеров "подталкивает Украину" к переговорам с Россией, Зеленский сказал: "Не надо меня подталкивать к переговорам, я не хочу повторения этих ошибок. Я думаю, одной войны для Украины в этом веке достаточно". По его словам, с этим "соседом" можно строить только очень прагматичные отношения.
Зеленский также отметил, что не надо связывать ультиматумы или выполнение условий России с дальнейшими действиями, которые она обещает за это.
"Это большая ошибка, это не связанные вещи", - подытожил президент.
Гарантии безопасности для Украины: что известно
Как сообщал УНИАН, в сентябре в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".
В ОП подчеркнули, что при подписании договоров о гарантиях безопасности Украина будет настаивать на наличии четких сроков предоставления поддержки. В представленных сегодня рекомендациях пока нет конкретных сроков - они будут обсуждаться позже, перед подписанием соответствующих договоров.
Вместе с тем отмечалось, что будущие договоры о гарантиях безопасности для Украины не являются альтернативой членству в НАТО. Их будут принимать на то время, пока Украина еще не является членом НАТО.
Впоследствии стало известно, что несколько стран, включая РФ, не попали в список потенциальных гарантов безопасности Украины хотя Москва хотела там оказаться. А после этого открылись кошмарные для Кремля детали переговорной позиции Украины с РФ.
Зеленский в свою очередь объяснил, что власть работает над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали сильнейшие субъекты свободного мира. Это делается для того, чтобы на многостороннем и двустороннем уровне было детально определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины.