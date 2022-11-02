Президент подчеркнул, что Украина не ожидала от России столь агрессивных шагов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает самой большой ошибкой украинской политики за 30 лет независимости то, что не было построено сильной системы безопасности.

Об этом глава государства сказал в интервью Чешскому телевидению, видео записи которого обнародовано в Telegram.

По его словам, Украина все эти годы не ждала такой агрессивный шаг от страны-соседки.

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"Мы в Украине в течение 30 лет не строили сильную систему безопасности, потому что не ожидали от них столь агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", - подчеркнул он.

Отметив, что ряд лидеров "подталкивает Украину" к переговорам с Россией, Зеленский сказал: "Не надо меня подталкивать к переговорам, я не хочу повторения этих ошибок. Я думаю, одной войны для Украины в этом веке достаточно". По его словам, с этим "соседом" можно строить только очень прагматичные отношения.

Зеленский также отметил, что не надо связывать ультиматумы или выполнение условий России с дальнейшими действиями, которые она обещает за это.

"Это большая ошибка, это не связанные вещи", - подытожил президент.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

В ОП подчеркнули, что при подписании договоров о гарантиях безопасности Украина будет настаивать на наличии четких сроков предоставления поддержки. В представленных сегодня рекомендациях пока нет конкретных сроков - они будут обсуждаться позже, перед подписанием соответствующих договоров.

Вместе с тем отмечалось, что будущие договоры о гарантиях безопасности для Украины не являются альтернативой членству в НАТО. Их будут принимать на то время, пока Украина еще не является членом НАТО.

Впоследствии стало известно, что несколько стран, включая РФ, не попали в список потенциальных гарантов безопасности Украины хотя Москва хотела там оказаться. А после этого открылись кошмарные для Кремля детали переговорной позиции Украины с РФ.

Зеленский в свою очередь объяснил, что власть работает над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали сильнейшие субъекты свободного мира. Это делается для того, чтобы на многостороннем и двустороннем уровне было детально определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины.

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