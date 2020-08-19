Зеленского просят эвакуировать украинцев из лагеря беженцев в Сирии – СМИ

По словам Рефата Чубарова, в лагере находятся около сотни граждан Украины – женщины и их несовершеннолетние дети.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом способствовать возвращению украинцев, которые, по его информации, больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии.

Читайте такжеPolitico Режим Асада в Сирии на грани падения Как сообщают Крым.Реалии, по словам Чубарова, в лагере находятся около сотни граждан Украины - женщины и их несовершеннолетние дети.

«Повторно акцентирую ваше внимание на том, что речь идет исключительно о женщинах и их детях – гражданах Украины. Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней. Ежедневно умирают 10-20 человек», – говорится в обращении.

Чубаров указал, что еще в мае 2019 года с участием представителей профильных задействованных ведомств при Кабинете министров была создана рабочая группа для координации действий привлеченных украинских министерств и ведомств по данной ситуации.

«Должен отметить, что за несколько месяцев совместной работы были выполнены все необходимые действия по подготовке к эвакуации граждан Украины, однако эвакуация не состоялась. Обо всем этом и о других обстоятельствах, которые не подлежат публичному обсуждению, я дважды – в декабря 2019 года и в июле 2020 года – направлял вам письма», – добавил глава Меджлиса.

Он утверждает, что еженедельно в Меджлис продолжают поступать обращения гражданок Украины, которые ожидают возвращения домой.

Реакции Офиса президента на данное обращение пока не было, отмечают Крым.Реалии.

Украинцы в лагере беженцев в Сирии: что известно

В марте 2019 Чубаров сообщал, что в Сирии находятся 21 женщина и 54 ребенка - граждане Украины. По его словам, они вынуждены жить «в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой» и просят помощи в возвращении в Украину.

Гражданская война в Сирии: последние новости

Как известно, в Сирии с 2011 года продолжается гражданская война, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.

В апреле в городе Африн, который контролируют поддерживаемые Турцией повстанцы, в результате взрыва заложенной в бензовоз бомбы погибли десятки людей.

В марте российские войска разбомбили птицеферму неподалеку Маррат Мисрина в Сирии, где находились беженцы из других районов. В результате атаки погибли 16 мирных жителей, не менее 18 пострадали.

В феврале турецкая армия начала военную операцию и обстреляла войска, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду с помощью артиллерии.

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Автор: Елена Билык