Если РФ переместит часть своего ядерного оружия, украинская сторона точно будет знать, где именно оно находится, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о вероятном размещении части российского ядерного оружия в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

В частности, журналисты попросили глав государств прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о размещении части ядерного оружия России на территории Беларуси.

Зеленский назвал такие заявления запугиванием "относительно путешествий и миграции российского ядерного оружия в разные уголки мира".

"Мы много раз слышали и о будущем размещении ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма, а сейчас мы слышим и информацию о Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играть", – подчеркнул президент.

По его словам, для Украины очередная информационная атака со стороны России и некоторых представителей Беларуси является "достаточно привычной ситуацией".

"По крайней мере, мы будем точно знать, если так произойдет, где именно расположена часть ядерного оружия РФ", – отметил он.

30 ноября Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения ядерного оружия НАТО в Польше согласится разместить такое же оружие РФ в Беларуси.

Читайте такжеПолномасштабная война приведет к миллионам жертв - ЗеленскийНапомним, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ разместила у границ Украины, на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

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Автор: Антонина Доломанжи