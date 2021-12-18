Россию не устраивает движение Украины в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина "полностью потеряна для России" как партнер и союзник.

Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVI.

"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе - да, полностью", - ответил пресс-секретарь Путина.

Также он отметил намерение Украины вступить в Североатлантический Альянс.

Читайте такжеЭксперт объяснил, в каком случае Россия пойдет в наступление на Украину"Украина напрямую официально, фактически на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО. Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начинает движение, дрейф в сторону наших границ", - заявил Песков.

Россия против движения Украины в НАТО

В пятницу, 17 декабря, на сайте МИД России появился перечень требований Кремля к Вашингтону и Альянсу, в которых говорилось, в частности, о гарантиях неразмещения военных баз на территориях постсоветских стран, в том числе невступление Украины в НАТО. Кроме того, Москва требует, чтобы Альянс отказался предоставлять своим союзникам из Восточной Европы военное подкрепление.

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск у Украины, что негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

Автор: Виолетта Орлова