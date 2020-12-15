Первый заместитель председателя фракции "СН" предполагает, что парламент завтра может рассмотреть заявление Бессараба об освобождении от должности министра по делам ветеранов.

Завтра в парламенте не будет рассматриваться вопрос назначений на должности в правительстве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко после заседания фракции.

Он отметил, что, возможно, завтра будет рассматриваться заявление Сергея Бессараба об освобождении от должности министра по делам ветеранов.

По словам Корниенко, заявление об освобождении Романа Абрамовского от должности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов не будет рассматриваться завтра. По этому вопросу еще будут продолжаться консультации с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Увольнение министров

Сегодня вечером спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о том, что в Раду поступили заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Перед этим Разумков сообщал, что в составе правительства есть несколько кандидатов на увольнение.

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Автор: Надя Пришляк