Такое решение поддержали 322 депутата.

Верховная Рада приняла постановление об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 322 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Против проголосовал 1 депутат, 17 - воздержались, а 26 - не голосовали.

Как сообщал УНИАН, 19 октября стало известно, что Роман Абрамовский написал заявление об увольнении с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Автор: Таня Поляковская