Народные депутаты раскритиковали работу Бюро экономической безопасности Украины.
Об этом говорится в утвержденном депутатами промежуточном отчете парламентской Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства должностными лицами БЭБ, органами государственной власти и другими государственными органами, осуществляющими полномочия в сфере экономической безопасности, сообщил народный избранник Ярослав Железняк.
По выводам следственной комиссии, Бюро неэффективно выполняет возложенные на него задачи в сфере противодействия уголовным правонарушениям, посягающим на функционирование экономики, неэффективно выполняет аналитическую функцию и показывает крайне низкие результаты досудебных расследований уголовных производств.
Кроме этого, указывается на то, что конкурсы на занятие вакантных должностей в БЭБ были проведены со значительными нарушениями, что повлияло на их результаты.
"У БЭБ, органов государственной власти и других государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере экономической безопасности, имеются системные проблемы с эффективностью осуществления полномочий, что имеет следствием значительные недопоступления в государственный и местные бюджеты", - отметил Железняк.
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Верховная Рада 28 января 2021 года приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.
Как отмечал УНИАН, БЭБ должно было стать основным бастионом в борьбе с экономической преступностью в государстве, однако новый орган не оправдал ожиданий ни бизнеса, ни экспертной среды, ни самой власти, которая и проводила реформу.
Директора БЭБ Вадима Мельника уволили несколько недель назад, а нового руководителя пока не назначили. Обязанности руководителя Бюро сейчас исполняет Эдуард Федоров, который работал заместителем директора.