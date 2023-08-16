Избирался Тараринов по списку партии "Слуга народа" под 147 номером.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Николая Тарарина избранным народным депутатом Украины вместо Андрея Холодова.

Об этом сообщает пресс-служба секретариата ЦИК. В сообщении сказано, что в Центризбирком поступило постановление Верховной Рады от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Андрея Холодова, в связи с заявлением о сложении депутатских полномочий.

Поскольку Холодов был избран на внеочередных выборах от политической партии "Слуга народа", то ЦИК признала Николая Тарарина, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список этой партии под №147, избранным народным депутатом.

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Как известно, теперь, согласно законодательству, Тарарин должен в сессионном зале Верховной Рады зачитать присягу народного депутата Украины.

По данным движения ЧЕСТНО, на момент баллотирования он работал адвокатом юридической фирмы "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. С 2019 года компания оформлена на Анну Ионушас. Фирма "Гелон", работающая в сфере интеллектуальной собственности, представляла в частности интересы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Тарарин также является бенефициаром юридической компании "Консион", владельцем которой тоже был Сергей Ионушас.

Нардеп Холодов

9 августа Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий Андрея Холодова, который написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за скандала.

В СМИ была обнародована информация-расследование" Схем", что Холодов отдыхает на Кипре и более полугода не участвует в заседаниях Рады. Холодов сначала не хотел общаться по этому поводу с журналистами, но позже объяснил в письме к фракции "Слуга народа", что в его семью "пришла болезнь" и он не может совмещать работу и заниматься лечением жены и ребенка.

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