Он говорит, что не может "совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и присутствовать на всех заседаниях Рады".

Народный депутат Украины Андрей Холодов, который почти полгода не приходил на заседание в Верховную Раду Украины и которого заметили на отдыхе на Кипре, сообщил коллегам, что в его семью "пришла болезнь".

Об этом говорится в его письме-обращении к коллегам по фракции "Слуга народа", которую обнародовала ее пресс-секретарь Юлия Палийчук в Telegram. "Все имеет свое начало и конец. Не вечны наши статусы и должности, и мы не вечны. Я понял это как никто, когда во время войны в мою семью пришла болезнь", - написал он.

По его словам, он в дальнейшем не может "совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады". "Поэтому я принял решение сложить полномочия народного депутата, чтобы мое место занял человек, который может целиком посвятить себя этой работе", - написал Холодов.

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Скандал вокруг Холодова: детали

Как сообщал УНИАН, журналисты проекта "Схемы" обнародовали расследование, где сообщается, что нардеп от фракции "Слуга народа" Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и не вернулся. Все это время он не был на заседаниях парламента.

В расследовании отмечалось, что он с семьей был на Кипре, а его жена стала совладельцем салона красоты в Вене. В аппарате ВР сообщали, что в этом году Холодову не предоставляли отпуска и командировки за границу, а с 21 января не осуществляли выплаты.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Схемам" отметил, что он не знает, где Холодов.

31 июля председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию.

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