Служебная проверка деятельности Баканова на должности главы Службы безопасности Украины уже проведена.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что экс-глава Службы безопасности Иван Баканов находится в Украине.

Как сообщает Укринформ, он напомнил, что служебная проверка деятельности Баканова на посту главы Службы безопасности Украины уже проведена и подчеркнул, что ее результаты содержат государственную тайну. Именно по этой причине он никаких деталей не рассказал.

Член оборонного парламентского комитета заверил, что Баканов находится в Украине.

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"Баканов в Украине. Он находится по месту своего проживания в центре государства", – добавил Вениславский.

Увольнение Баканова из СБУ - что известно

Летом 2022 года президент Украины подписал указ об отстранении Баканова от исполнения обязанностей руководителя СБУ. В июле 2022 года был уволен Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Государственное бюро расследований не расследует ни одного дела, которое бы касалось действий бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Информация по делам против Баканова, обнародованная СМИ накануне, ложная.

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