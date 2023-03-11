Ранее об этом сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Государственное бюро расследований не расследует ни одного дела, которое бы касалось действий бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Информация по делам против Баканова, обнародованная СМИ накануне, не соответствует действительности.

Об этом говорится в ответе ГБР на журналистский запрос BBC News Украина.

Несколько дней назад ряд СМИ со ссылкой на источники в ОП сообщили, что Баканов фигурирует в уголовных производствах ГБР. Экс-главу СБУ якобы обвиняют в провале работы служб в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. В ГБР эту информацию опровергают.

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"В производстве следователей Государственного бюро расследований уголовные производства, в которых проверяется незаконная деятельность бывшего руководителя СБУ Ивана Баканова, не находятся, о подозрении последнему не сообщалось, обвинительные акты в суд не направлялись, материалы служебного расследования в отношении Ивана Баканова в ГБР не поступали", - заявили в ГБР.

По данным собственных источников BBC News Украина, служебная проверка не подтвердила нарушения в действиях экс-главы.

Слухи о делах против Баканова

Иван Баканов - экс-глава СБУ, друг детства и партнер президента Владимира Зеленского.

Летом 2022 года президент Украины подписал указ об отстранении Баканова от исполнения обязанностей руководителя СБУ. Президент объяснял это решение тем, что среди работников ведомства на оккупированных территориях Украины было значительное количество предателей.

С июля 2022 года по февраль 2023 года ведомство возглавлял первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк. Теперь Малюк является главой СБУ.

6 марта СМИ сообщили, что бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов якобы фигурирует в уголовных производствах ГБР. По данным НВ, Баканова якобы обвиняют в провале работы возглавляемой им спецслужбы в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения.

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