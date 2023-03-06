Он проходит в некоторых производствах касательно оккупации территорий Украины, говорят на Банковой.

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов фигурирует в уголовных производствах ГБР.

Как сообщает NV со ссылкой на источник на Банковой, Баканова обвиняют в провале работы возглавляемой им спецслужбы в предвоенный и период начала полномасштабного вторжения.

Он проходит в некоторых производствах Госбюро расследований, касающихся оккупации приграничных территорий страны.

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Также речь идет о появлении российских агентов в ключевой силовой структуре страны. К примеру, Олега Кулинича, который возглавлял одно из управлений.

"Война обнажила все, что происходит в СБУ. И в ОП ужаснулись от того, как руководил Баканов. По многим направлениям – полный провал", - говорит источник.

Увольнение Ивана Баканова

Баканов – друг детства президента Владимира Зеленского и в прошлом его партнер по "Кварталу 95". Накануне выборов президента возглавлял партию "Слуга народа" (декабрь 2017 - май 2019). После избрания Зеленского президентом стал первым заместителем председателя СБУ и главой управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (май-август 2019). С 29 августа 2019 года по 19 июля 2022 года руководил СБУ, в это время и до 4 августа 2022 года был членом Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Летом 2022 года президент Украины подписал указ об отстранении Баканова от исполнения обязанностей руководителя СБУ. Впоследствии Зеленский объяснял это решение тем, что среди работников ведомства на оккупированных территориях Украины было значительное количество предателей.

С июля 2022 года по февраль 2023 года ведомство возглавлял первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк. Теперь Малюк является главой СБУ – его назначение поддержал парламент.

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