По словам Маргуса Цахкны, Венгрия не действует так, как большинство западных стран в отношении агрессивной войны России в Украине.

Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном не действует так, как большинство западных стран в отношении агрессивной войны России в Украине, и даже находится на стороне противника. Об этом в комментарии ERR сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По его словам, Орбан разговаривает со своими избирателями в Венгрии "совсем не так, как мы договорились в Европе".

"К сожалению, именно в этом вопросе Орбан действительно начал играть за команду противника", - сказал дипломат. Видео дня

Цахкна также ответил на вопрос, почему Европейский Союз, в котором сейчас председательствует Венгрия, ничего не может сделать в отношении этой страны.

"Мы все еще что-то можем. Процедура по статье 7 договора о Европейском Союзе началась, что означало бы остановку права голоса государства-члена. Я не верю в то, что это произойдет, поскольку для этого потребуется согласие всех 26 стран, но по крайней мере мы хотим создать в ближайшем будущем ситуацию, при которой 21 страна сможет двигаться вперед в этом процессе", - отметил эстонский министр.

По его словам, поведение Орбана "никакой пользы не приносит".

"Наша политика не меняется, но ему удалось заблокировать немало важных решений. Например, по поводу выделения средств из Европейского фонда мира. Правда, мы все же смогли найти решение и перевести 1,5 миллиарда из прибыли от замороженных российских активов в Украину. Но, конечно, такие выступления, с совсем другой риторикой, которые позволяет себе Орбан, точно не делают нас сильнее", - подчеркнул министр.

Говоря о войне в Украине, Цахкна заявил, что считает правильным вторжение ВСУ на территорию России в Курской области.

"Украине ничего не оставалось, как сделать эту рискованную военную операцию в Курске, и она в ней достигла весомого успеха. Это, конечно, вселило надежду жителям Украины. И этим Украина показала Западу и Путину тоже, что она способна успешно воевать", - сказал министр.

Помощь Эстонии Украине - последние новости

В июле Эстония доставила Украине ЗРК Mistral и боеприпасы к ним. Количество единиц ЗРК и боеприпасов неизвестно. В ведомстве такую секретность объяснили соображениями безопасности.

Mistral является переносным зенитно-ракетным комплексом, который предназначен для поражения целей на малых высотах, например, вертолета или самолета. Такой комплекс активно экспортируются и находится на вооружении во многих странах мира.

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